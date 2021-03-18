İspanya'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 910'a, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 3 milyon 212 bin 332'ye çıktı.



Ülkede dün 228 olan Kovid-19 bağlantılı günlük can kaybının bugün 117'ye düştüğü görüldü.



Kovid-19 salgını nedeniyle 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, merkezi hükümetle koordinasyonlu şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemlerle yeni vaka sayıları ve can kayıpları yüksek seviyelerden aşağıya çekilmişti.



Hükümet, salgında 3. dalga riskini en aza indirmek için ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarını (Balear ve Kanarya Adaları hariç) Paskalya tatilinin sonuna kadar devam ettirecek.

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