İspanya’da hastalar yerde

Sosyal medyada yer alan video ve fotoğraflarda, virüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı görülüyor. Tepki çeken görüntülerin Madrid’deki Infanta Leonor Hastanesi’nde kaydedildiği bildirildi.

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2.206’ya yükseldi. Vaka sayısı da 33.089. Vaka sayılarındaki hızlı artış sağlık sistemini de zorluyor. Dahası 4 binden fazla sağlık çalışanı virüs kaptı. Bu İspanya’nın toplam sağlık personelinin yüzde 10’undan fazlasına karşılık geliyor. İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo da solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Başbakan Pedro Sanchez düzenlediği basın toplantısında, “Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi durum” diye konuştu.