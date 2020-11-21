‘İslamofobiyi bilimle, sanatla yeneceğiz’

Pandemi sebebiyle video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, pandemi koşulları, pandemi sonrası süreç, Avrupa’da artan İslamofobi gibi çok sayıda konu ele alındı. Büyükelçi Bozkır şöyle konuştu:

‘GENÇLİK DÜNYANIN GELECEĞİ’

“Gençlik bu dünyanın geleceği. Bu nedenle gençliğe yapılan her türlü destek dünyayı daha da ileri taşıyacaktır. ICYF’nin Müslüman dünyasındaki gençleri bir araya getiriyor olması, projeler üretmesi birçok şeyin anahtarı niteliğinde. Maalesef görüyoruz ki İslam karşıtlığı, özellikle de Avrupa’da artmaya başladı. ICYF bu konuda çok önemli bir adres. İslamofobi ile mücadelede en iyi yolun bilim, ekonomi, sanat ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar olacağına inanıyorum.” ICYF Başkanı Taha Ayhan ise şunları dile getirdi: “Pek çok ülkede yüzlerce proje yürütüyoruz. Büyükelçi Volkan Bozkır’ın yardımlarıyla, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne üye ülkelerle daha çok projeler üreteceğiz ve biz de önümüzdeki dönem Konsey’in bir üyesi olacağız.”