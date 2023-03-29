Dün resmi konutta namaz kıldı, bugün yemin etti... İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf göreve başladı

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Yusuf, Yüksek Mahkeme'de düzenlenen törende İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Kral 3. Charles'a bağlılık yemini etti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta ilk kez Müslüman bir siyasetçi böylesine üst düzey bir görev üstleniyor.

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Yusuf oylama öncesi yaptığı konuşmada, "İskoçya Başbakanı adayı olarak sizin önünüzde olmak yaşadığım en büyük ayrıcalık" dedi.

Yusuf, "İskoçya'nın en güzel günleri önümüzde" diye konuştu.

Hamza Yusuf, Twitter'da Başbakanlık konutu Bute House'daki ilk gecesinde ailesine teravih namazı kıldırırken çekilen bir fotoğrafını paylaştı

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SNP lideri Nicola Sturgeon, geçtiğimiz ay, sekiz yıldan uzun süredir parti liderliğini bırakacağını açıklamış ve 37 yaşındaki Hamza Yusuf dün ikinci turda parti üyelerinin yüzde 52'sinin oyunu alarak genel başkan seçilmişti.

HAMZA YUSUF KİMDİR?

Eski İskoçya Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, 2012'den bu yana özerk yönetimde adalet bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı da yapmıştı.

Yusuf, yakın müttefiki Nicola Sturgeon'ın "halefi" olarak görülüyordu.

Hamza Yusuf'un babası Pakistan kökenli ve İskoçya'ya 1960'larda göç etti. Annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yusuf da geçmişte sık sık ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Hamza Yusuf dün İskoçya Parlamentosu'nda yapılan oylamada bu göreve seçilmişti.

Yusuf, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olarak hizmet etmenin, "hayatımın en büyük ayrıcalığı ve onuru" olacağını söylemiş, "Bu, ailemin en çılgın hayallerinin ötesinde" demişti.

İskoçya'nın bağımsızlığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu savunan Yusuf, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini söylüyor.

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2014'te rakipsiz şekilde Alex Salmond'ın yerine geçen Nicola Sturgeon ise İskoçya Ulusal Partisi'ni bölgedeki en hakim siyasi partiye dönüştürmüştü.

Ancak son yıllarda, özellikle bağımsızlık mücadelesinde en iyi stratejinin ne olduğuna yönelik tartışmalar SNP'yi bir nebze de olsa yıpratmış, Sturgeon görevi bırakma kararı almış, 2004'ten bu yana ilk kez üyelerin katıldığı bir oylamayla partinin liderliği için seçim yapılmıştı.