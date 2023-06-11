×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İskoçya'nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Nicola Sturgeon#İskoçya#Dünya
İskoçyanın eski Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 17:58

İskoçya'nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında polis, İskoçya'nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon'u gözaltına aldı. Sturgeon, soruşturma kapsamında gözaltına alınan üçüncü isim oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Sturgeon'un gözaltında olduğu doğrulanarak, sorgusunun devam ettiği ifade edildi.

Sturgeon'un bir sözcüsü ise Sturgeon'un soruşturmada iş birliği yaptığını belirterek, "Nicola Sturgeon bugün, İskoçya Polisi ile anlaşarak, Branchform Operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınacağı ve sorgulanacağı bir görüşmeye katıldı. Nicola istendiği takdirde soruşturmada iş birliği yapacağını sürekli olarak söyledi ve yapmaya devam ediyor" dedi.

Sturgeon'un eşi SNP'nin eski lideri Peter Murrell de geçtiğimiz nisan ayında gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Polis ayrıca, 5 Nisan'da Sturgeon'un evini ve partinin başkent Edinburgh'daki genel merkezinde arama yapmıştı. Yaklaşık iki hafta sonra ise SNP Mali İşler Sorumlusu Colin Beattie de polis tarafından gözaltına alınmış ve herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakılmıştı.

Aktivistlerin SNP'ye bağışlanan 600 bin pounddan fazla paranın akıbeti ile ilgili yaptığı şikayetler sonucu polis tarafından iki yıl önce soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu para, SNP'nin gelecekteki referandum kampanyası için kaynak oluşturmak için toplanmıştı ve polis bu paraya ne olduğunu incelemek üzere Branchform Operasyonu'nu başlatmıştı.

İskoçya Başbakanı olarak 8 yıl görev yapan Sturgeon, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı ve ilk kadın başbakanı olarak kayıtlara geçmişti. Sturgeon, 15 Şubat'ta istifa kararı almıştı. Sturgeon'un yerine 28 Mart'ta Sağlık Bakanı Humza Yousaf seçilmişti. Yousaf, ülkenin ilk Müslüman başbakanı olarak tarihe geçmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nicola Sturgeon#İskoçya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema