İşkenceyi New York Times deşifre etti... Gazze’de skandal hata: Sivilleri ayırt edemedi

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Gazze'den gelen haberlerde.

İsrail'in saldırıları altındaki bölgede can kaybı artmayan devam ederken İsrail'in imza attığı skandalı ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times deşifre etti.

The New York Times'ın haberi, endişe verici sonuçlar doğuran deneysel bir yüz tanıma programı kullanan İsrail'in Gazze'deki askeri istihbarat operasyonlarına ışık tuttu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), özel bir İsrail şirketi Corsight tarafından geliştirilen bir yüz tanıma programını kullandığı ortaya çıktı.

İstihbarat yetkililerine göre, Google Fotoğraflar ile kullanılan teknolojiye dayanan yüz tanıma teknolojisi ilk olarak Gazze'de 7 Ekim'de düzenlenen sınır ötesi baskınların ardından Hamas tarafından yakalanan İsraillilerin yerini tespit etmek için kullanıldı.

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Programın çalışma şekli oldukça basit; Corsight'ın programı, kendi teknolojileriyle birlikte Google Fotoğraflar'dan geniş çapta erişilebilen bir hizmeti kullanıyor.

Askerler, programa ilgilenilen kişilerin fotoğraflarını yüklüyor ve programın, doğrulanmış istihbarat materyalleri ve arananlar listelerden yararlanarak hedefleri belirlemek için analiz etmesine ve tersine arama yapmasına izin veriyor.

Başlangıçta Gazze'deki İsrailli rehinelerin yerini belirlemeye yönelik bir araç olarak düşünülmüş olsa da, NYT'ye göre program, hızla Hamas veya diğer militan gruplarla bağlantısı olabilecek kişileri tespit etmeye yönelik daha geniş bir gözetleme aracına dönüştü.

İsrail'in Gazze'deki kara saldırısı yoğunlaştıkça subaylar programa güvenmeye başladı. Ancak NYT'nin haberinde İsrailli bir yetkilinin söylediğine göre, teknolojinin yanlışlıkla sivilleri aranan Hamas üyeleri olarak tanımladığı durumlar da vardı.

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Program bazı iyi sonuçlar vermiş olsa da, çoğu zaman eksik verilerle, yalnızca kısmi yüzlere sahip grenli fotoğraflarla ve düşük ışık altında çekilen fotoğraflarla uğraşmak zorunda kalacağı göz önüne alındığında, teknoloji yanlışlıklarla boğuşuyordu.

YANLIŞLIKLA SİVİLLER GÖZALTINA ALINDI

Haberde İsrailli bir yetkilinin, ne olursa olsun, İsrail askerlerinin kusurlu sisteme güvendiği ve programın güvenilirliğini sorgulamadan, program tarafından yanlışlıkla Hamas'la bağlantısı olduğu işaretlenen birçok sivili gözaltına aldığı belirtildi.

GAZZE'Lİ ŞAİRE İŞKENCE

NYT haberinin vurguladığı bu tür vakalardan biri, ailesiyle birlikte bölgeyi terk etmeye çalışırken askeri bir kontrol noktasında haksız yere gözaltına alınan şair ve Gazze sakini Mosab Abu Toha'yı içeriyor.

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Toha, serbest bırakılmadan önce iki gün boyunca kelepçelendiğini, gözlerinin bağlandığını, dövüldüğünü ve sorguya maruz kaldığını, askerlerin gözaltına alınmasını "hata" olarak nitelendirdiğini anlattı.

Yüz tanıma teknolojisinin askeri operasyonlarda kullanılması, özellikle hatalı gözaltılar ve insan hakları ihlalleri potansiyeli konusunda etik kaygıları artırdı.

Uluslararası Af Örgütü araştırmacılarından Matt Mahmoudi'ye göre İsrail'in yüz tanıma kullanımı, Filistinlilerin potansiyel olarak insanlıktan çıkarılmasına ilişkin endişeleri artırıyor.