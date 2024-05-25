İşgal provası gibi... Çin’den Tayvan’ı kuşatan tatbikat

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Çin’in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan’ın yeni lideri Lai Ching-te’nin göreve başlamasından üç gün sonra, adanın çevresini kuşatan kapsamlı bir askeri tatbikata başlaması dünyada endişelere neden oldu. Lai’nin pazartesi yaptığı yemin konuşmasında statükoyu koruma sözü vererek Çin’e Tayvan’ı askeri olarak tehdit etmeye son verme çağrısında bulunması Pekin yönetiminin tepkisine neden olmuş ve Çin, Lai’yi “tehlikeli bir ayrılıkçı” olarak nitelendirmişti. Çin ordusunun önceki gün başlayan “Müşterek Kılıç-2024A” isimli tatbikatın “Tayvan’ın bağımsızlığına yönelik eylemlere karşı cezalandırma ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı olduğu” açıklaması da “Pekin, Tayvan’ı işgale mi hazırlanıyor” sorularını beraberinde getirdi.

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Tayvan ordusu alarm halinde.

ONLARCA UÇAK VE GEMİ

Çin ordusu; Tayvan Boğazı, Tayvan Adası’nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçi ve Dongyin adaları çevresinde gerçekleştirilen tatbikatta kaç personel ve askeri aracın yer aldığını açıklamazken, Tayvan Savunma Bakanlığı dün itibariyle 49 askeri uçak, 19 donanma gemisi ve 7 sahil güvenlik gemisinin ada çevresinde görüldüğünü duyurdu. Ağustos 2022 ve Nisan 2023’teki benzeri tatbikatlardan farklı olarak Tayvan etrafındaki küçük adacıkların da hedef alınması dikkat çekti.

Tatbikat duyurusunu “tek taraflı askeri provokasyon” olarak nitelendiren Tayvan Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak “çatışma arayışında değiliz ama çatışmadan kaçmayız” mesajını gönderdi.

Bilgi notu: 1949’da Çin iç savaşını Komünist Parti’ye kaybeden Çin Milliyetçi Partisi güçleri Tayvan’a çekilerek kendi hükümetlerini kurmuştu. Çin ise Tayvan’ı kendi toprağı görüyor, bağımsızlığı kabul etmiyor.