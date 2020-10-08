Iron Man'in kalbi hayatta tutacak

ABD’deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir araştırma ekibi, Marvel Sinematik Evreni kahramanı olan Iron Man’in (Demir Adam) kullandığı ark reaktörüne benzer şekilde kalp hastalarını hayatta tutabilecek bir proje üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay Science Translational Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre “biyouyumlu kalp pompası” olarak tanımlanan cihazın kalp yetmezliği olan hastalara uzun süreli kalp desteği vermesi hedefleniyor.

Projenin klinik testlerden önce geliştirilmesi gerekse de bu yeni pompanın kardiyovasküler hastalara Iron Man’in ‘kalbi’ kadar yardım sağlaması umuluyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’ne göre, her yıl 17 milyon insan kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.