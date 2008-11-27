İran'ın nükleer santral inşaatı seneye bitiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya'nın İran'ın Buşehr kentinde inşa ettiği nükleer santrali gelecek yıl tamamlayacağı bildirildi.

Rus Rosatom Nükleer Şirketi Başkanı Sergey Kriyenko, İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Çalışmalar devam ediyor ve bu sürede, ödemelerin zamanında

yapılmamasının da aralarında bulunduğu bazı güçlükler Rus ve İran tarafının ortak çabalarıyla çözülmeye çalışılıyor" dedi.



Kriyenko, nükleer santralin inşasıyla ilgili tüm çalışmaları gelecek yıl tamamlamak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.



Bu arada Rosatom'dan adı açıklanmayan bir yetkili de ajansa yaptığı açıklamada, "Rusya'nın pozisyonu değişmedi. Buşehr'in en kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Ancak bu durum tesisin güvenliğini ve sistemlerinin çalışmasını etkilememeli" diye konuştu.



Yetkili, santraldeki asıl sorunun Almanlar tarafından gönderilen malzemelerle Rus malzemelerin entegrasyonu olduğunu ifade etti. Rus Atomstroyexport geçen eylül ayında, santralin aralık 2008'de tamamlanmaya yakın olacağını ve şubat 2009'da kesin şekilde faaliyete geçeceğini açıklamıştı.



Buşehr'deki nükleer santralin faaliyete girmesi sık sık ertelenirken, Rus ve İranlı yetkililer santralin faaliyete geçme tarihiyle ilgili sürekli farklı tarihleri telaffuz ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl yaptığı açıklamada, santralin 2008'in ortalarında faaliyete gireceğini kaydetmişti.



Rusya son ertelemeye İran'ın ödemeleri geciktirmesini gerekçe göstermişti. İran ve Rusya, 1970'lerde Alman Siemens firması tarafından inşaatına başlanan ancak İran İslam Devrimi ve 8 yıl süren Irak savaşı yüzünden ara verilen projenin tamamlanması için 1995 yılında anlaşma imzalamışlardı.