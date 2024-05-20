İran’da halk Reisi’yi anmak için toplandı

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İran’ın başkenti Tahran’da halk, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti anmak için toplandı. Başkentteki Valiasr Meydanı’nda gerçekleşen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Anma programına katılan İranlılar gözyaşlarını tutamazken, ellerinde “Süleymaniye selam götür”, “Bir şehide oy verdiğim için gurur duyuyorum” yazılı pankartlar ile Reisi ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın fotoğraflarını taşıdı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney mesajında, Anayasa'nın 131’inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı.

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HELİKOPTER KAZASI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye’ye ait Akıncı İHA’sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkazı bulmuştu. Arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyette yer alanların cenazelerine ulaşılmıştı.