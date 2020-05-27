İran'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19'dan ülke genelinde 56 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 564'e yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 141 bin 591 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 551'inin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 111 bin 176'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayırca ülke genelinde şimdiye kadar 856 bin 546 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını sözlerine ekledi.