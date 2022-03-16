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İran casuslukla suçlamıştı: İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari serbest bırakıldı

#İran#Casusluk#Nazanin Zaghari Ratcliffe
İran casuslukla suçlamıştı: İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari serbest bırakıldı

İran’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan İran asıllı İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’in serbest bırakıldığı ve İngiltere'ye döneceği belirtildi.

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İran devlet televizyonu, 2016 yılında casusluk suçlamasıyla tutuklanan İran asıllı İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’in serbest bırakıldığını duyurdu.

Ratcliffe'in ülkesine dönmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havaalanı'nda olduğu belirtildi.

İran basını, Ratcliffe’in İngiliz hükümeti tarafından bloke edilen İran’a ait 530 milyon doların Tahran’a iade edilmesine karşılık olarak serbest bırakıldığını kaydetti.

İran’da casusluk suçlamasıyla 2016’da Tahran Havalimanı'nda gözaltına alınan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan yardım kuruluşu çalışanı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’e "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütme" nedeniyle tekrar 1 yıl daha hapis cezası verilmişti.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in eşi Richard Ratcliffe, eşinin serbest bırakılması için Londra’da Dışişleri Bakanlığı önünde 3 hafta açlık grevi yapmıştı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakılması için bir heyetin Tahran'da bulunduğunu ifade etmişti.

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#İran#Casusluk#Nazanin Zaghari Ratcliffe

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