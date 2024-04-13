İran ‘bu kez gerçekten’ vurabilir! Saldırı planı Hamaney’in önünde... Amerikalı komutan İsrail’e gitti

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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, önceki gün yayımladığı haberde İsrail’in 48 saat içinde İran tarafından gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı ancak saldırıya ilişkin İran’ın nihai kararı henüz vermediğini öne sürdü. Haberde ABD istihbarat raporlarına göre saldırı planının dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in önünde olduğu ve olası siyasi risklerin değerlendirildiği belirtildi.

O GENERAL BÖLGEDE

Medyada çıkan ‘İran yanıt verecek’ iddialarının yanı sıra Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla’nın İsrail’e giderek üst düzey yetkililerle görüşmesi de durumun vahametini gösteren bir diğer işaret oldu. Terör örgütü PKK/YPG ile zaman zaman görüşen Kurilla, ABD’nin bölgedeki en üst düzey askeri yetkilisi. ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün İran ve ona bağlı gruplardan gelebilecek tehditlere karşı İsrail’e desteklerinin tam olduğunu belirterek, “İsrail’in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuşmuştu. İran daha önce de kendisini hedef alan Amerikan ve İsrail kaynaklı saldırılara karşı yanıt vereceklerine dair ‘yüksek tondan’ açıklamalar yapsa da kapsamlı bir saldırı düzenlememişti.

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Michael Erik Kurilla - Yoav Gallant

EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIK

Amerikan medyasından benzer bir iddia da CBS News’ten geldi. Tel Aviv hükümetinin en kötü senaryoya karşı hazırlandığı belirtilen haberde İran ordusu ve ona bağlı ‘vekil güçlerin’ 100’den fazla İnsansız Hava Aracı (İHA) ve düzinelerce füze ile İsrail’e saldırabileceği aktarıldı. Bununla birlikte İsrail’in kendisini savunmasının kolay olmayabileceği dile getirildi.

GALLANT: KARŞILIK VERİRİZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant telefonda görüştüğü Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin’e, İran’ın kendilerine düzenleyeceği her saldırıya, uygun şekilde yanıt vereceklerini söylerken ABD’li yetkililer, İran’ın İsrail’e karşı kapsamlı ancak bölgesel bir savaş çıkarmayacak bir misillemede bulunacağını düşünüyor. Bir diğer telefon görüşmesi de İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan arasında oldu. İngiliz bakan, İranlı mevkidaşına gerilimi daha fazla artırmaması çağrısı yaptı.

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ABD SAVAŞ GEMİLERİNİ GÖNDERİYOR

Öte yandan ABD, İran’ın beklenen saldırısını önlemeyi umarak, İsrail’i ve bölgedeki Amerikan güçlerini korumak için savaş gemilerini harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, İran’ı, “Yapma! İsrail’in savunması için kendimizi adadık” diyerek son kez uyardı. Biden, İran’ın er ya da geç İsrail’e saldıracağını belirtti.

Hamas’ın elindeki rehinelerin geri dönmesini ve savaşın bitmesini isteyen İsrailliler gösteri düzenliyor.

HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI

Hizbullah, dün gece İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurdu. İsrail, 40 adet füzenin bir kısmının hava savunma sistemiyle imha edildiğini, geri kalanının da boş arazilere düştüğünü açıkladı. Saldırıyla ilgili İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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AMERİKA VE FRANSA DİPLOMATLARINI UYARDI

Washington, İran’ın saldırı düzenleyebileceği endişesi üzerine İsrail’deki elçilik çalışanlarına seyahat kısıtlaması getirdi. İsrail’de görevli ABD’li diplomatik personele, Kudüs ve çevresi ile Tel Aviv ve Beerşeba bölgeleri dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı. Diplomatik misyonlarda hareketliliğe Fransa da katıldı. Paris yönetimi vatandaşlarına, İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri için uyarıda bulunurken İran’da ikamet eden Fransız diplomatların ailelerini tahliye kararı aldı.

BİLGİ NOTU

İran’ın Şam’daki konsolosluk binasına 1 Nisan’da düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları’ndan ikisi general rütbesinde yedi kişi ölmüştü. İran saldırıdan İsrail’i sorumlu tutarak misillemede bulunacağını bildirmişti.