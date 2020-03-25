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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

Irak'ta Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

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Irak'ta Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
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Irak'ta yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Kerkük'ün Tazuhurmatu ilçesinde 70 yaşındaki bir kadınCorona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün Tazuhurmatu ilçesinde 70 yaşındaki bir kadının Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişiyle temas eden 7 kişilik ailenin tümünün hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.
Ülkede böylece Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkede yeni tip Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27, vaka sayısı ise 316 olarak duyurulmuştu.

Ülkede Corona Virüsle mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, kahvehaneler, piknik alanı, sinema ile mescitler gibi kamuya açık alanların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi bir dizi önlemler alınmıştı.

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