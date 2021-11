Irak'ta büyük değişim

Haberin Devamı

İŞTE IRAK'TAKİ BÜYÜK DEĞİŞİM



Irak'ın ABD tarafından 2003 yılında işgal edilerek Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından ülke büyük bir kaosa sürüklenmişti.

Irak'ta ABD ve direnişçiler arasında yaşanan çatışmalarda her gün yüzlerce insan hayatını kaybediyordu. Özellikle Bağdat'ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda her gün insanlar can veriyordu.

İşgalden sonra bir milyondan fazla Iraklı sivilin öldüğü tahmin ediliyor. İşgalin üzerinden 5 yıl geçti. Şimdi ülkede hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Daha önce kapanan dükkanlar, restoranlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Artık komşu ülke İran'dan bile ucuz olduğu için Irak'a alışveriş yapmaya gelen insanlar var.

Zengin Iraklılar, çocuklarınını kaçırılıp fidye istenmesini önlemek için, zenginliklerini gizliyorlardı. Pahalı ziyniyet eşyaları takmıyor, lüks arabalarla ortalıkta dolaşmıyorlardı.

Ülkedeki şiddetin azalmasının ardından artık insanlar lüks arabalarıyla dolaşıyor, pahalı takılar takıyor ve zenginliklerini göstermekten çekinmiyor.