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HaberlerDünya HaberleriIrak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı

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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı: 3 yaralı

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn-el Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından düzenlendiğine veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin ise bilgi vermedi.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'na da dün akşam saatlerinde bomba yüklü dronelerle saldırı gerçekleştirilmişti.

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