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Irak eski Başbakanı Allavi'den tartışma yaratan öneri: Seçimi kaybedenlere Mecliste sandalye verilsin

#Irak#Dünya#Ortadoğu
Irak eski Başbakanı Allaviden tartışma yaratan öneri: Seçimi kaybedenlere Mecliste sandalye verilsin

Irak’ta eski Başbakan ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, seçimi kaybedenlere Mecliste sandalye verilmesi çağrısı yaparak, ülkede tartışmalara neden oldu.

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Allavi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel seçimlerde liderlik ettiği koalisyon Meclise giremeyen Allavi, "Sorunların giderilmesi için küçük bir konferans düzenlenerek, son seçim sonuçlarının değerlendirilmesi lazım ve kaybedenlere Mecliste sandalye verilmesi, onlar için birkaç milletvekili çıkartılması gerekir." dedi.

Allavi, seçim sonuçlarına itiraz edilmesi nedeniyle yaşanan siyasi tıkanıklığın giderilmesi ve "iç savaş" çıkmaması için 1 yıl sonra yeniden seçim yapılması çağrısında da bulundu.

Eski Başbakan İyadi Allavi’nin bu çıkışı ülkede tepkilere neden olurken, bazı kesimler tarafından Allavi'nin "siyasetten çekilmesi" yönünde çağrılar yapıldı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları "seçimlerde hile yapıldığını" öne sürerek sonuçlara itiraz ediyor.

Söz konusu gruplar, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önündeki oturma eylemlerini sürdürüyor. Bu gruplar, tüm seçim sonuçlarının yeniden elle sayılması ya da seçimlerin tekrarlanmasını istiyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi de seçim sonuçlarını henüz onaylamadı.

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#Irak#Dünya#Ortadoğu

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