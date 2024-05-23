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Iowa'da büyük yıkım! 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

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#Iowa#Abd#Hortum
Iowada büyük yıkım 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 13:09

ABD’nin Iowa eyaletinde meydana gelen hortumda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 14'ünün tedavi için hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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ABD’nin Iowa eyaletinde 2 bin nüfuslu Greenfield kasabasını vuran hortumun bilançosu belli oldu. Iowa Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 14'ünün tedavi için hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Iowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada, "Bu yürek burkucu, korkunç. Yıkımı tarif etmek zor" ifadelerini kullandı. Vali Reynolds, Greenfield kasabasının büyük bir kısmının yerle bir olduğunu vurguladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, salı günü çıkan 26 hortumdan 21'inin Iowa'da görüldüğünü aktardı.

Kasırga nedeniyle kasabadaki çok sayıda ev yıkılmış, ağaçlar devrilirken, araçlarda da hasar meydana gelmişti.

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#Iowa#Abd#Hortum

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