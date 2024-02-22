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İnternette tanıştığı kadınları dolandırıp 300 bin Pound'luk vurgun yaptı! Yeni kurbanlar ortaya çıktı: 'Önce hediyelere boğdu, sonra para istedi'

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#Aşk Dolandırıcısı#İngiltere#Cieran Mcnamara
İnternette tanıştığı kadınları dolandırıp 300 bin Poundluk vurgun yaptı Yeni kurbanlar ortaya çıktı: Önce hediyelere boğdu, sonra para istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 14:34

Kendini zengin bir iş insanı olarak tanıtıp, internetten tanıştığı kadınları dolandıran İngiltere'nin 'Tinder avcısı' Cieran McNamara 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak yeni kurbanlar ortaya çıkmaya devam ediyor...

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İngiltere'de internetten tanıştığı kadınlara kendini zengin ve başarılı bir iş insanı olarak tanıtarak 300 bin sterlinlik bir vurguna imza atan 'aşk dolandırıcısı' Cieran McNamara geçtiğimiz günlerde yakayı ele verdi.

KURBANLARINI MİLYONER OLDUĞUNA İNANDIRDI, ASLINDA TEK BİR BAVULU OLAN BİR İŞSİZDİ

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen İngiliz polisi McNamara'nın izini sürdü. Cheshire Polis Teşkilatı'ndan Det Con Victoria Hazlewood, McNamara'nın seri bir dolandırıcı olduğunu belirterek "Kurbanlarını ülke çapında mülkleri olan bir milyoner olduğuna inandırdı ancak gerçekte işsizdi ve bir bavulla yaşıyordu." dedi.

İnternette tanıştığı kadınları dolandırıp 300 bin Poundluk vurgun yaptı Yeni kurbanlar ortaya çıktı: Önce hediyelere boğdu, sonra para istedi

7 YIL HAPİS CEZASI ALDI

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Chester Crown Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan 37 yaşındaki adam hakkındaki dört dolandırıcılık suçlamasını kabul ettikten sonra 7 yıl hapis cezası aldı.

Ciaran Griffin, Christian McNamara ve Myles McNamara isimlerini kullanan dolandırıcı, kurbanları ile çoğunlukla internet aracılığı ile tanıştı.

KADINLARI ÖNCE HEDİYELERE BOĞUP SONRA PARA İSTEDİ

Londra ve Cheshire'daki lüks malikanelerdeki fotoğraflarını göstererek kadınları zengin bir emlakçı, girişimci ve avukat olduğuna inandıran adam, tanıştığı ilk zamanlarda kurbanlarına hediyeler yağdırdı.

Duygusal ilişki kurduğu kadınlarla hafta sonu kaçamakları yapan, onları lüks yerlerde yemeklere götüren McNamara, kurbanlarının güvenini kazandıktan sonra bir kriz senaryosu oluşturup onlardan para istiyordu.

McNamara elde ettiği bu parayı lüks hayatını finanase etmek için kullanıyordu, bu sayede diğer kadınları da dolandırabiliyordu.

Kurbanların verdiği bilgilere göre 'aşk dolandırıcısı' çoğu zaman banka hesapları ile ilgili bir sorun yaşadığını, hesaplarının dondurulduğunu söylüyor ve kadınlardan para istiyordu.

YENİ KURBANLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'nin 'Tinder avcısı' olarak tanınan adam sadece 4 dolandırıcılık suçlamasından mahkum edilse de İngiliz Dailymail gazetesi olayın duyulmasının ardından başka kadınların da kendileri ile iletişime geçtiğini duyurdu.

McNamara ile flört uygulamasında tanıştığını söyleyen 43 yaşında bir hemşire dolandırıcıya 10 bin sterlin para verdiğini söylerken, 40 yaşındaki başka bir kurban McNamara'nın kendini ünlü bir avukat olarak tanıttığını ve kendinden 3.200 Pound borç aldığını anlattı.

İnternette tanıştığı kadınları dolandırıp 300 bin Poundluk vurgun yaptı Yeni kurbanlar ortaya çıktı: Önce hediyelere boğdu, sonra para istedi

SAHTE MÜZİK GRUBU KURUP WEB SİTESİ BİLE AÇMIŞ

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Londra'da yaşayan kurbanlardan biri ünlü bir DJ ile görüştüğünü zannederken, başka bir kadın adamın 'General Direction' adlı bir grubun solisti olduğunu sanıyordu.

Dailymail'in ismini Emma olarak açıkladığı kurban, yaptığı bir araştırma sonrası 'General Direction' adlı grubun tamamen bir kurgu olduğunu öğrendi. Web sitesindeki şarkılar '10 Reasons to Live' adlı farklı bir gruba aitti.

Grubun üyelerinden birine ulaşarak McNamara'yı tanıyıp tanımadıklarını soran kadın "Hayır yine mi bu. Bu adamın bizimle hiçbir ilgisi yok, yıllardır kaç kez şikayet ettik" cevabını aldı.

İnternette tanıştığı kadınları dolandırıp 300 bin Poundluk vurgun yaptı Yeni kurbanlar ortaya çıktı: Önce hediyelere boğdu, sonra para istedi

KENDİSİNİ BÜYÜTEN BÜYÜKANNESİNİ VE KİLİSEYİ DE DOLANDIRDI

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Dailmail gazetesinin yaptığı araştırmaya göre McNamara'nın ilk kurbanı kendisini büyüten büyükannesiydi.

Kathleen O'Sullivan isimli büyükannesinin banka hesabından ve evdeki kasasından yaklaşık 60.000 pound para alan McNamara, o sıralarda eğitim aldığı Katolik kilisesinde de hırsızlık yapmaya başladı. Ve o sıralarda sadece 14 yaşındaydı...

Akrabalarından biri McNamara'nın 'uzun sayıları hatırlama konusunda dikkate değer bir yeteneğe' sahip olduğunu belirterek çevresindekilerin banka kartı numaralarını ezberleyerek ödemelerini bunlarla yaptığını iddia etti. 

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#Aşk Dolandırıcısı#İngiltere#Cieran Mcnamara

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