Genç kadın morgda canlandı, ceset torbası içinde acil servise taşındı! Sosyal medyada büyük öfke...

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yer alan San Juan de Dios Hastanesi ismi açıklanmayan genç bir kadının iki kez ölümüne şahit oldu. Şaşırtıcı olay bugün ülkenin en dikkat çeken haberlerinden biri oldu.

Dramatik olay, 'şiddetli yetersiz beslenme belirtileri' gösteren hastada solunum ve beyin aktivitesi tespit edilmemesi üzerine kadının ölü ilan edilmesiyle başladı.

MORGDA 5 SAAT BEKLEDİKTEN SONRA HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, genç kadının bedeni hastanenin morguna götürüldü ve burada uzun bir süre bekledi.

Morg çalışanları 5 saat sonra cansız bedende istemsiz hareketler olduğunu fark edip kontrol edince kadının hayatta olduğu ortaya çıktı.

CESET TORBASI İÇİNDE HASTANE KORİDORLARINDA GEZDİRDİLER

Paniğe kapılan morg çalışanları hastayı apar topar acil servise götürmeye çalıştı. Genç kadının sedyede, ceset torbası içinde hastane koridorlarında yaptığı garip yolculuk telefon kameralarına yansıdı.





Una joven mujer fue declarada fallecida en el Hospital San Juan de Dios, enviada a la morgue y posteriormente regresada a la emergencia, debido a que tenía movimientos y aparentemente aún respiraba. pic.twitter.com/3meLM4SOtH — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 18, 2024

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Sosyal medyaya düşen görüntüler kısa süre içinde viral olurken, doktorlar hastayı yeniden kazanmak için gerekli tüm işlemlerin yapıldığını ancak bu çabaların başarılı olamadığını duyurdular. İsmi açıklanmayan hasta aynı gün içinde ikinci kez ölü ilan edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞRULADI

Guatemala Sağlık Bakanlığı, hastanın acil servis doktorları tarafından mekanik ventilasyon ile tedavi edildiğini ancak kurtarılmadığını doğruladı. Bu garip gelişme kritik durumlarda bakım ve izleme prosedürleri hakkında soruların ortaya çıkmasına neden oldu.



Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası, internet kullanıcıları kadının neden 5 saat boyunca morda bekletildiğini sorguladı. Yorumculardan biri 'Zavallı kadın kurtarılabilirdi' derken bir diğeri 'Kendilerine doktor diyen şarlatanlar bu kadını bir köşede ölüme terk ettiler' değerlendirmesinde bulundu.