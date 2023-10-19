İnsanlığın öldüğü an

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Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne İsrail tarafından düzenlenen saldırının ardından sağlık bakanlığı yetkilileri hastanenin önünde, kurbanların cenazeleri arasında basın toplantısı yaptı. Gazze’deki Sınır Tanımayan Doktorlar’dan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Ghassan Abu Sitta, basın toplantısında konuşurken sağlık görevlileri katliamda hayatını kaybetmiş çocukların bedenlerini tutarak vahşeti tüm dünyanın gözleri önüne serdi.

ÇOCUKLAR ÜST ÜSTE...

Sitta yaptığı açıklamada, “Akşam bir ameliyat sonrası füze sesi ve ardından büyük bir patlama duyduk. Patlama sonucunda ameliyathanenin tavanının bir kısmı içeri düştü. Ameliyathanenin dışına ve acil servise doğru ilerlediğimde çocuk cesetleriyle yaralı çocukların üst üste yığıldığını gördüm” dedi. Cerrah Sitta patlamanın hemen ardından olanları şöyle anlattı: “Bacağı kalçasından kopmuş bir adama müdahale ettim. Yaralıları hayata döndürmeye çalışmaya devam ettik. Ambulans geldiğinde, boynunda şarapnel parçası olan bir yaralıyı ambulansa taşıyarak yardım ettim. Ambulansa doğru yürürken her yerde ceset parçaları vardı ve hastanenin avlusunda yığılmış cesetler vardı. Daha sonra ambulansa bindim ve hastaya Şifa Hastanesi’ne kadar eşlik ettim.





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BATI’NIN ELİ KANLI

Saldırı öncesi sabah Baptist Hastanesi’ne gittiğimde, güvenli bir sığınak olacağını düşünerek hastaneye sığınan ne kadar çok aile olduğunu fark ettim. O aileler bu saldırı sonucunda ya ölmüş ya da ağır yaralanmış durumda. Bu, dünyanın gelmekte olduğunu gördüğü bir savaş suçudur.” BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de hastanenin İsrailli yetkililerin “boşaltın” çağrısından hemen bir gün sonra vurulduğuna dikkati çekti.

Dün gece ise Gazze tarafından ateşlenen roketlerden bir kısmı Tel Aviv şehir merkezine düştü. Saldırıyı İzzettin Kassam Tugayları üstlendi. Can kaybı olup olmadığıyla ilgili İsrail’den bir açıklama yapılmadı.

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KATLİAMDAN 20 SAAT ÖNCE BAHÇEDE OYNUYORLARDI









Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne İsrail tarafından düzenlenen saldırıdan 20 saat önce çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videodaki yürek burkan görüntülerde hastanedeki çocukların dans edip şarkılar söylediği, oyunlar oynadıkları ve etraftaki çöpleri toplayıp temizledikleri görüldü. Görüntülerin çekilmesinden sadece 20 saat sonra İsrail, çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğu hastaneyi vurdu. Hastanedeki saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri ise halen devam ediyor.

UNICEF BAŞKANI: DEHŞETE DÜŞTÜM

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BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırı karşısında dehşete düştüğünü söyledi. Russel, UNICEF’in internet sitesinden yayımladığı yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından bildirilen çocuk ve kadın ölümleri ve yaralanmaları karşısında dehşete düştüm. Ayrıntılar henüz ortaya çıkmaya ve cesetler sayılmaya devam ederken, sahadaki görüntüler yıkıcı” ifadelerini kullandı. Russel, sadece 11 gün içinde yüzlerce çocuğun trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını ve 300 binden fazla çocuğun evlerinden olduğunu söyledi. Russel, “Sivillere ve hastaneler gibi sivil altyapıya yönelik saldırılar kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır. UNICEF, çatışmaların derhal durdurulması, çocukların korunması ve acil insani yardım talebini yinelemektedir” diye konuştu.





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İSRAİL’DEN YİNE HASTANE YAKININA FÜZE

El Ehli Baptist Hastanesi’nde 471 kişinin hayatını kaybetmesinin üstünden henüz 24 saat geçmişken, İsrail dün gece Gazze Şeridi’ndeki El-Kuds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenledi. 8 bin kişinin olduğu hastanedeki saldırıyla ilgili can kaybı bilgisi verilmedi. Hastanede hasar oluştuğu bildirildi. İsrail’in hedeflerinden biri de Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Aksa Şehitleri Camisi oldu. Camid, İsrail saldırılarından kaçan çok sayıda aile bulunuyordu. Saldırının bölgede geniş çaplı yıkıma yol açtığı kaydedildi.

BAKAN KOCA: GEMİ HASTANE HAZIR TUTULUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüşen Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir görüşme yaptı. Koca, şunları söyledi: “Gemi Hastane gönderilmesi, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu, diğer görüşmelerimde olduğu gibi Mısırlı mevkidaşıma da ilettim. Kendilerinin de bu konuda gerekli tüm hazırlıkları Refah Sınır Kapısı’nda yaptıklarını, ancak problemin sınırın diğer tarafında olduğunu; işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirttiler.”

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DSÖ’DEN TEŞEKKÜR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge de Bakan Koca’ya kritik zamanda Gazze’ye yönelik sağlık yardımları için teşekkür etti.





13 GÜN ACI BİLANÇO

7 Ekim’de başlayan İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 478 oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, ölenlerin yarısından fazlasının kadınlar ve çocuklar olduğunu bildirdi. Yaklaşık 12 bin Filistinli ise yaralı. Devam eden hava saldırıları sebebiyle enkaz altında olduğu tahmin edilen en az 1300 kişiye ulaşılamıyor. Gazze’deki El Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiği, 28’i ağır 314 kişinin de yaralandığı bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda da 62 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Hamas’ın saldırılarında ölen İsraillerin sayısını 1403 olarak güncellerken, 3 bin 800 kişinin de yaralandığını duyurdu.