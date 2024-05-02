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İngiltere'yi karıştıran kılıçlı saldırgan hakim karşısına çıkacak

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#İngiltere#Kılıçlı Saldırı#Mahkeme
İngiltereyi karıştıran kılıçlı saldırgan hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:29

İngiltere Polis Teşkilatı (MET), başkent Londra’da kılıçla sivillere saldıran ve 14 yaşındaki bir çocuğu öldüren Marcus Aurelio Arduini Monzo’nun (36), bugün cinayete teşebbüs suçundan mahkemeye çıkacağını duyurdu.

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Londra’nın Hainault bölgesinde Salı günü kılıçla sivillere saldırarak 14 yaşında bir çocuğu öldüren ve aralarında 2 polisin de olduğu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan Marcus Aurelio Arduini Monzo, cinayete teşebbüs suçundan bugün mahkemeye çıkacak.

MET yaptığı açıklamada, “Kraliyet Savcılık Servisi, Metropolitan Polisine, 30 Nisan Salı günü Hainault'da 14 yaşındaki Daniel Anjorin'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak Marcus Arduini Monzo'yu suçlama yetkisi verdi. 36 yaşındaki Marcus Aurelio Arduini Monzo, 2 Mayıs Perşembe günü Barkingside Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacak. Aralarında iki polisin de bulunduğu dört kişinin ciddi şekilde yaralandığı olayda Monzo ayrıca iki kez cinayete teşebbüs, iki ağır yaralama ve kesici alet bulundurmakla suçlanıyor” dedi.

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#İngiltere#Kılıçlı Saldırı#Mahkeme

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