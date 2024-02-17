İngiltere'den Navalni çağrısı! Rusya'da100'den fazla gözaltı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif liderin ölümüyle ilgili dün akşam “Ölümü tam ve şeffaf bir şekilde araştırılmalıdır. Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi bugün Rus yetkilileri tamamen sorumlu tuttuğumuzu açıkça belirtmek için Rusya Büyükelçiliğini çağırdı” açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca “Son yıllarda yetkililer onu uydurma suçlamalarla hapse attı, yasaklı bir sinir gazıyla zehirledi ve kutuptaki bir ceza kolonisine gönderdi” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en sert muhalifi olarak nitelendirilen Aleksey Navalni’nin dün tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından destekçileri sokaklara döküldü. Rus polisi ise cadde ve meydanlarda önlem alarak protestolara engel olmaya çalıştı. Göstericiler bazı kentlerde, “Katil Putin” sloganlarıyla yürüyüşe geçerken, park ve anıtlara Navalni anısına çiçek bırakmak istedi. Ancak polis giderek kalabalıklaşan gruplara müdahale etti. Bazı göstericiler polisin engellemesine direnince gözaltı işlemleri başlatıldı.



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Navalni destekçilerinin en yoğun olduğu kent olan St. Petersburg’ta 64 kişi gözaltına alındı. Başkent Moskova’da da yürüyüşe geçen kalabalığa polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Nijniy Novgorod kentinde ise Navalny destekçileri kar yağışına rağmen sokağa çıkarken, polis ve göstericiler arasında arbedeler yaşandı, 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Bryansk, Krasnodar, Tver, Belgorod, Rostov ve Murmansk gibi bölgelerde de çok sayıda kişi Navalny protestolarında gözaltına alındı.

Rus sivil toplum örgütü OVD-Info, 8 şehirde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı duyururken, Rusya İçişleri Bakanlığı protestoların yasal olmadığını belirtti.