İngiltere'den flaş kısıtlama kararı

Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğu saptanan koronavirüs varyantına rağmen İngiltere uzun süredir uyguladığı kısıtlamaları hafifletmeye hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson pazartesi gününde koronavirüs kısıtlamalarının hafifletileceğini açıklarken ''Ancak özgürlüğümüz her şeyin yolunda gitmesine bağlı'' açıklamasında bulundu.

İngiltere'deki günlük verilerin kendisini, çizdiği yol haritasından caydırmayacağının altını çizen Johnson, vatandaşlarına uyarıda bulunarak kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle vaka sayıların tekrar artabileceğini düşündüklerini belirtti.

Johnson yönetiminin kısıtlamaların ilk hafifletilme aşamasında mağazaların haftanın altı günü saat 22.00'a kadar açık kalmasını planladığı öğrenildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Koronavirüs salgınının korkutucu boyutlara ulaştığı İngiltere'de toplam 4 milyon 325 bin 315 vaka tespit edilirken, toplam ölü sayısı ise 126 bin 515 kişi oldu.

İngiltere, ABD, Brezilya, Meksika ve Hindistan'ın ardından salgında en çok insanın hayatını kaybettiği ülke olmayı sürdürüyor.

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