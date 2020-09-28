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Dünya
DHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

İngilterede son rakamlar açıklandı! İşte güncel koronavirüs tablosu

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İngilterede son rakamlar açıklandı! İşte güncel koronavirüs tablosu
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İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 439 bin 13e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 13 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 439 bin 13'e, toplam can kaybı ise 42 bin 1'e ulaştı.

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