İngiltere'de soğuk hava alarmı: Haftalarca sürecek, okullar tatil

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Meteoroloji Dairesi, İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi ve Galler'in kuzeyi için buzlanma ve kar uyarısında bulundu.

Kuzeyden esmeye devam eden rüzgar nedeniyle Birleşik Krallık'ın büyük bölümünde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.



OKULLAR TATİL



İngiltere’nin kuzeybatısında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alarm verildi. Merseyside bölgesinde en az 35 okulda, Manchester’da ise en az 2 okulda eğitime ara verildiği belirtildi. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Liverpool kentinde yoğun kar yağışının devam ettiği öğrenildi.



Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya’da da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aberdeenshire’de 22, Highlands’te 75 ve Shetland bölgesinde 26 okulda eğitime ara verildi.

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Ulusal Karayolları Müdürlüğü, İngiltere’nin kuzey batısı için şiddetli hava uyarısında bulundu ve karın Salı günü saat 05.00’ten itibaren yolları tehlikeli hale getirebileceğini bildirdi.

İskoçya’da da seyahatte aksamalara neden olacak 20 cm civarında kar yağması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerden dikkatli olması istendi.

Ulusal Demiryolları Müdürlüğü (National Rail) de hafta boyunca ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece altında seyredeceğini söyledi.

Kuzey İrlanda ile İngiltere’nin kuzeyinde bazı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ancak iki bölge genelinde de karla karışık yağmurun etkili olacağı düşünülüyor.