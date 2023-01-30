İngiltere'de 'sanal hastane' dönemi! İnsanların evine bu kutu gönderiliyor...

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İngiltere'de uzun süredir devam eden sağlık krizi, hükümetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başbakan Rishi Sunak, sorunun çözümü için sıra dışı bir adım atmaya hazırlanıyor ancak vatandaşlar durumdan memnun değil...

KORKUNÇ RAKAMLAR...

İngiliz vatandaşları bir süre öncesine kadar anca filmlerde gördükleri sahnelere artık alışmış durumda. Hastaneye gidip bir doktor ile görüşmek için ortalama 12 saat bekleyen insanlar, muayene odaları yerinde hastane koridorlarında, bekleme odalarında ya da ambulansların arkasında tedavi ediliyor.

Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) yayınladığı verilere göre, Aralık ayında hastaneye giden 54.000 kişi acil servise kabul için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.



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Ambulansların felç veya kalp krizi gibi acil durumlara müdahale etmesi için ortalama bekleme süresi 90 dakikayı aştı ve ülkedeki hastane randevularının sadece 3'te ikisi yüz yüze gerçekleşti. Yaklaşık 7,4 milyon İngiliz vatandaşı ise doktorlar ile ancak telefonda görüşebildi.

HASTALAR 'SANAL HASTANEDE'MUAYENE OLACAK, 3 BİN SANAL YATAK OLUŞTURULUYOR...

İngiliz hükümeti bugün yapacağı açıklama ile yılda yarım milyondan fazla hastayı 'sanal hastane' servislerinde tedavi etme planını duyurmaya hazırlanıyor.

Acil bakım reformu planının bir parçası olan sanal hastaneler için önümüzdeki kışa kadar yaklaşık 3.000 sanal yatak oluşturulacak.

Uygulamanın sağlık hizmetleri üzerindeki üzerindeki yoğun baskıyı kaldırması bekleniyor.



Evlere gönderilen kitlerin, ABD'li Doccla firması tarafından üretildiği öğrenildi.

Sanal hastanelerin kurulma amacı yaşlı ve sürekli bakıma ihtiyaç duyan hastaların hastaneler yerine evlerinde tedavi edilmesi.

Hükümetin planına göre 'evde tedavi görebileceği' belirlenen hastalara içinde tansiyon aleti, ateş ölçer, oksimetre bulunan bir kutu gönderiliyor. Bu kutunun içinde hastanın özel durumuna göre ihtiyaç duyacağı tıbbi cihazlar da yer alabiliyor.

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DOKTORLAR SONUÇLARI GÜNLÜK KONTROL EDECEK

Hastalar kendilerine gönderilen tıbbi cihazlarla günlük kontrollerini yapıyor ve sonuçlarını akıllı telefonlarına indirdikleri bir uygulamaya yüklüyorlar.

Hastane personeli bu sonuçları günlük olarak kontol ediyor ve gerektiğinde ev kontrollerine gelebiliyor.

Hükümet sorun yaşayan hastalara iki saat içinde ulaşmayı amaçladığını belirtirken, sistemin düzgün kullanılması durumunda hastaneye kabullerin yüzde 20'ye varan oranda önlenebileceği düşünülüyor.



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Hükümet 'sanal hastaneler' ile İngiltere 'deki sağlık krizinin sona erebileceğini ümit etse de, doktor görmek için uzun süredir bekleyen hastalar uygulamanın gerçek insanların yerine geçemeyeceğini düşünüyor.Yeni uygulama sosyal medyada tepkilere neden oldu. İnsanlar yeni sistemin durumu daha da kötü hale getireceğini düşünüyor.

Sky News'a konuşan 70 yaşındaki Carlo Zamboni, Parkinson hastalığının doğrulanması için NHS'nin bekleme sırasına alındığını ve uzun süredir beklediğini belirterek "Denemeye değer ama gerçek insanların yerini hiçbir şey tutamaz" dedi.