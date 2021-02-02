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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108 bin 13 oldu

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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108 bin 13 oldu
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1449 artarak 108 bin 13'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 840 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623'e çıktı.

Son 24 saatte 1449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 108 bin 13'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı, bunlardan 496 bin 796'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 32 bin 466 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 726'sı yoğun bakımda bulunuyor.

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