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Dünya
DHA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 21:01 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte 230 ölüm

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İngiltere'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte 230 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte 9 bin 765 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 230 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 47 bin 843'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 9 bin 765 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 230 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 47 bin 843 toplam can kaybı ise 117 bin 396 olarak duyuruldu.

 

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