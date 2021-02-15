İngiltere'de koronavirüsten dolayı son 24 saatte 230 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 9 bin 765 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 230 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 47 bin 843 toplam can kaybı ise 117 bin 396 olarak duyuruldu.