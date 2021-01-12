İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1243 kişi hayatını kaybetti

Bir günde 536 bin 947 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 58 milyon 297 bin 536 oldu.



Ülkede Kovid-19 nedeniyle 35 bin 75 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 363'ü yoğun bakımda bulunuyor.



KOVİD-19 ÖNLEMLERİNİ İHLAL EDEN 45 BİN KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ



Öte yandan, İçişleri Bakanı Priti Patel, Başbakanlık Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 önlemlerine uymayan 45 bin kişiye para cezası verildiğini söyledi.



Patel, salgınla mücadelede kritik bir aşamada olduklarını ve polisin Kovid-19 önlemlerinin açıkça ihlal edildiği durumlarda para cezası vermek için artık daha hızlı hareket ettiğini aktardı.



5 OCAK'TA ULUSAL KARANTİNAYA GİDİLMİŞTİ



İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.



Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.