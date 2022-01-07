İngiltere'de koronavirüs krizi! Asker bir kez daha devrede

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fiyatlar sert geriledi Altın yatırımcısının gözü 16.30’daFiyatlar sert geriledi! Altın yatırımcısının gözü 16.30’da#Altın Fiyatları
Ligin ayarlarını bozan takım Konyaspor... İdmana gitmek istemiyorum dedimLigin ayarlarını bozan takım Konyaspor... 'İdmana gitmek istemiyorum' dedim#Konyaspor
Kâbus döndü Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...Kâbus döndü! Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...#Mersin
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
Son yılların en büyük krizi 1 hafta içinde...Son yılların en büyük krizi! '1 hafta içinde...'#Kazakistan
Mucize bebekten kahreden haber Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı'Mucize bebek'ten kahreden haber! Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı#Mucize Bebek
Ne ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek Ortalığı karıştıran vaatNe ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek! Ortalığı karıştıran vaat#Güney Kore
Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"#Berfu Yenenler
Ölümcül tesadüf Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkatÖlümcül tesadüf! Beyinde patlar gibi, ani ve şiddetli ağrıya dikkat#Anevrizma
Avrupanın göbeğinde büyük kriz, asker devreye girdi 5.8 milyon kişi bekliyor...Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz, asker devreye girdi! 5.8 milyon kişi bekliyor...#İngiltere
Yeni ekonomi paketi Mecliste 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecekYeni ekonomi paketi Meclis'te! 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecek?#Yeni Ekonomi Paketi
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Helal sana Ebrar İtalyanın konuştuğu düelloHelal sana Ebrar! İtalya'nın konuştuğu düello#Ebrar Karakurt
Depremi 10 saniye önceden bilmek ister misinizDepremi 10 saniye önceden bilmek ister misiniz?#Deprem Uyarı Sistemi
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de koronavirüs krizi! Asker bir kez daha devrede

#İngiltere#Koronavirüs#Kovid-19
İngilterede koronavirüs krizi Asker bir kez daha devrede

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin başkenti Londra’da Kovid-19'un yol açtığı personel sıkıntısı nedeniyle hastanelerini desteklemek için 40 savunma sağlık görevlisi ve 160 da genel görevli olmak üzere 200 Silahlı Kuvvetler personelinin hazır bulunduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu personelin bu hafta hastanelere gönderilmeye başlandığı ve 3 hafta boyunca görevde kalmasının beklendiği belirtildi. Bir sağlık görevlisi ve dört genel görevliden oluşan 5 kişilik 40 ekibin, destek ihtiyacının en fazla olduğu alanlara yönlendirilmesini sağlamak için esnek bir şekilde dağıtılacağı belirtilen açıklamada “Askeri sağlık görevlileri NHS personeline hasta bakımı konusunda yardımcı olacak.

Genel görevli personel, stokların korunmasını sağlamak, hastaları kontrol etmek ve temel kontrolleri yürütmek gibi görevlerde destek olacaktır” ifadelerine yer verildi.

İngilterede koronavirüs krizi Asker bir kez daha devrede


Haberin Devamı

 ASKER BİR KEZ DAHA DEVREDE

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace pandemi boyunca askeri personelin değerini defalarca gösterdiklerini belirterek, “Silahlı Kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi Kovid-19'dan korumak için el ele çalışırken, NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyorlar” ifadelerini kullandı.

İngilterede koronavirüs krizi Asker bir kez daha devrede


SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

Açıklamada ayrıca İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in de ifadelerine yer verildi. Javid, bir kez daha Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacın en büyük olduğu bu dönemde başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım attıklarını belirterek, "Yapabileceğiniz en önemli şey, sevdiklerinizi ve topluluklarınızı KOVID-19'dan korumak için güçlendirici aşı olmaktır" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE ALARM VERİYOR

İngiltere'de meclise sunulan bir raporda, sağlık sisteminin raydan çıkmak üzere olduğu ve yetersiz personel ile pandemiye karşı mücadele veren hastanelerde ameliyatları ertelenen kişi sayısının 5,8 milyona ulaştığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Pandemide 100 bin alarmıPandemide 100 bin alarmıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat