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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

İngiltere’de Kıbrıslı Türk Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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İngiltere’de Kıbrıslı Türk Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İngiltere'de Corona Virüs nedeniyle 80 yaşındaki Mustafa Ahmet hayatını kaybetti.

Ahmet'in hayatını kaybettiği Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından açıklandı. "Londra’da Corona Virüs nedeniyle bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti" diyen Horozoğlu, "Mustafa Ahmet, Kuzey Londra'da bulunan North Middlesex Hastanesi'nde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Güney Londra’da yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı da tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi’nde Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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