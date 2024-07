İngiltere'de İşçi partisi zaferini ilan etti, Rishi Sunak özür diledi!

Haberin Devamı

İngiltere'deki seçimler İşçi Partisi'nin ezici zaferi ile sonuçlandı. Sandık çıkış anketlerine göre 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde İşçi Partisi, 410 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluğa ulaştı. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin sandalye sayısı ise 131’de kaldı.

Avam Kamarası'nda çoğunluk için 326 oy gerekiyordu. İşçi Partisi yaklaşık 5 sene önce yapılan genel seçimde 203 sandalye almıştı. Bu sonuçlara göre İşçi Partisi, 5 sene içinde sandalye sayısını iki katın üzerine çıkarmış olacak. İktidarı kaybeden Muhafazakar Parti'nin beş sene önceki sandalye sayısı 365'ti.

Haberin Devamı

Muhafazakar Parti’nin Avam Kamarası’ndaki temsil oranı, 1830’lardan bu yana görülen en düşük seviyeye düşmüş olacak. Bu durumda sonuçlar, partinin modern tarihte karşı karşıya kaldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçecek ve İngiliz siyasetinde önemli değişikliklere neden olacak.



İngiltere'nin müstakbel başbakanı Starmer, Londra'da yaptığı konuşmada, partinin son seçimden bu yana değişime katkı verenlere teşekkür etti ve "Siz seçimi yaptınız, sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmekte" dedi. Starmer, "değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yönetecekleri" sözünü verdi.

Muhafazakar Parti'nin son kabinesinde yer alan birçok bakan ilk sonuçlara göre milletekili olamadı.Seçim bölgesinden milletvekili seçilmeyi başaran Rishi Sunak burada yaptığı konuşmada Keir Starmer'ı aradığını, tebrik ettiğini söyledi ve "Bu seçimi İşçi Partisi kazandı" dedi.Sunak, seçim yenilgisinin sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi ve "Özür dilerim" dedi.

-Savunma Bakanı Grant Shapps, Adalet Bakanı Alex Chalk, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mel Stride ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer'in koltuklarını kaybedeceği tahmin ediliyor. Sonuçlar sandık çıkış anketindeki gibi olursa Hunt, tarihte tekrar milletvekili seçilemeyen ilk Maliye Bakanı olacak

İLK YORUMLAR: DÜNYAYA BİR SEÇİM METEORU ÇARPTI

Haberin Devamı

Seçimde göç karşıtı Reform UK'in lideri Nigel Farage ilk kez milletvekili seçildi.Farage sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Kurulu düzene isyan sürüyor” mesajı verdi.

İşçi Partili eski başbakan Tony Blair'e yakın bir isim olan Lord Peter Mandelson sonuçları yorumlarken "Dünyaya bir seçim meteoru çarptı" dedi.

Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng sonuçların Muhafazakârlar için "felaket" olduğunu ancak muhafazakarların yeniden yükselişe geçeceğine inandığını söyledi.

ABD medyasına göre sonuçlar 14 yıllık muhafazakar parti yönetiminin kesin sonunu gösteriyor.



Times gazetesi eski İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Tony Blair iktidarını hatırlatarak, İşçi Partisi'nin şimdiki genel başkanı Sir Keir Starmer'in "Blair'vari bir çoğunlukla başbakan olacağını" yazdı.

Haberin Devamı

Sun gazetesi İşçi Partisi'nin kırmızı rengine atıfta bulunarak, "Britanya kırmızıya döndü" dedi.

I gazetesi, "İşçi Partisi zaferi" manşetini attı. Gazete, Muhafazakar Parti'nin 14 yıl içinde en kötü seçim sonucuyla karşılaştığını hatırlattı.

Daily Mail de İşçi Partisi'nin "tarihi zaferini" manşetine taşıdı. Gazete, Starmer'in Tony Blair'den bu yana partisi için en büyük zaferi elde ettiğini, sağcı Farage'ın Reform Partisi'nin de 13 sandalye kazandığını aktardı.



Haberin Devamı

Daily Telegraph gazetesi de diğer birçok gazete gibi manşet fotoğrafında Sir Keir Starmer ve eşi Victoria Starmer'in oy kullanmaya giderken el ele çekilen fotoğrafına yer verdi. Manşette ise "İşçi Partisi zaferi" ifadesine yer verdi. Gazete spotta ise "Modern tarihte Muhafazakar Parti için en kötü sonu. Sunak'ın istifa etmesi bekleniyor" diye yazdı.

Daily Mirror gazetesi manşetinde bir kelime oyunu yaptı. İngilizcede "Hadi başlıyoruz" anlamına gelen "Here we go" sözüne atıfla, Starmer'in adına yer vererek "Keir we go" diye yazdı. Sandık çıkış anketlerinden İşçi Partisi ve Starmer adına "büyük bir zafer" olarak bahsetti.

Metro gazetesi de tıpkı Mirror gibi, Keir Starmer'in ismi üzerinden kelime oyunu yaptığı bir manşetle çıktı. Gazete İşçi Partisi liderinin soyadını "fırtına" anlamına gelen "storm" kelimesine benzetti. Gazete, Starmer'in başbakanlık konutuna gideceğini vurguladı.