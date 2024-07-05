İran’da seçimin ikinci turu

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakâr aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor. Ülkede 28 Haziran’da yapılan seçimin ilk turunda yarışan 4 adaydan hiçbiri yüzde 50’yi geçemeyince seçimi önde tamamlayan Pezeşkiyan ile Celili ikinci tura kalmıştı. Yüzde 40 katılımla ülke tarihindeki en düşük katılımlı seçim olan ilk turda, Pezeşkiyan oyların yüzde 42.5’ini alırken Celili’nin oyu yüzde 38.6 olmuştu. İran’da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49.5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakâr aday Said Celili’nin oyu ise yüzde 43.9’da kaldı. Anketteki katılımcıların yüzde 4.8’i ise kararsız olduğunu söyledi. İran’da 61.5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.