İngiltere'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

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İngiltere'nin Merseyside bölgesine bağlı Wallasey kasabasındaki bir gece kulübünden silah sesleri yükseldi.



Merseyside polisi tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 23.50'de Wallasey kasabasındaki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.



Saldırıda yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edilirken, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.



Polis Şefi Dave McCaughrean, "Olayın gençlerle dolu kalabalık bir mekanda ve Noel arifesinde gerçekleşmesi şok edici ve bizim için yıkıcı bir durum. Noel'de birkaç kişi hastanede tedavi görürken, bir kadın ise trajik şekilde hayatını kaybetti. Kurbanın ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Silahlı saldırganın gece kulübünün otoparkından siyah bir araçla kaçtığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.