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İngiltere'de 'Eunice' alarmı! 30 yıldır böylesi görülmedi...

#İngiltere#Fırtına#Kırmızı Alarm
İngilterede Eunice alarmı 30 yıldır böylesi görülmedi...

İngiltere ve Galler'de nadir görülen bir fırtına nedeniyle birçok yerde sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Bölgede 30 yıl sonraki en güçlü fırtına olması beklenen 'Eunice Fırtınası' için kırmızı alarm verildi. Uzmanlar 'elektrik hatlarının devrilmesi' ve 'ağaçların sökülmesi' tehlikesi ile insanlara 'evde kalın' uyarısı yaptı.

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Eunice Fırtınası'nın, İngiltere'nin güneybatısında ve Galler'de saatte 90 km hıza ulaşması bekleniyor. Olası su taşmaları, evler ve binaların zarar görmesi, elektrik kesintileri ve toplu taşımada aksaklıklar için bu bölgelerde yaşayanlar için uyarılar yapıldı.

'EVDE KALIN' UYARISI

Fırtına bu sabah etkisini göstermeye başlarken dün gece milyonlarca kişiye evde kalmaları, evden çalışmaları, seyahat planlarını iptal etmeleri ve kıyıdan uzak durmaları söylendi.

Aileler, ağaçların devrilebileceği, şiddetli su baskınları oluşabileceği, çatıların uçabileceği ve ve elektrik hatlarının kopabileceği konusunda uyarıldı.

İngilterede Eunice alarmı 30 yıldır böylesi görülmedi...


OKULLAR TATİL EDİLDİ, SEFERLER İPTAL

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Bu iki bölgede birçok okul da Cuma günü tatil edildi. Uyarı, yerel saatle sabah 7 ile 12 arası için verildi. Devon, Cornwall ve Somerset'te milyonlarca kişiye, fırtına sırasında evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Galler'in geri kalan bölgeleri ve İngiltere'nin güneyinden Manchester'a kadar olan kısmı için de sarı uyarı verildi. Güçlü rüzgarın etkisini sürdüreceği anlamına gelen bu uyarı da, yerel saatle sabah 5 ve akşam 21 saatlerini kapsıyor.

İngilterede Eunice alarmı 30 yıldır böylesi görülmedi...

Galler'deki tüm tren seferleri durdurulurken tren yolu şirketleri, diğer bölgelerde de aksamalar olabileceğini; mecbur kalınmadıkça trenlerin kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

1987'DEN BERİ BİR İLK! ORDU NÖBETTE BEKLEYECEK

Başbakan Boris Johnson, ordunun da fırtınadan olumsuz etkilenenlere yardımcı olmak için nöbette bekleyeceğini duyurdu.Fırtına, 1987'deki Büyük Fırtına'dan bu yana böyle bir olayın ilk örneği olacak.

Ülkenin batısından başlayarak gün içinde zayıflaması beklenen fırtınanın etkisinin, hafta sonu güçlü rüzgar ve yoğun yağış olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İngilterede Eunice alarmı 30 yıldır böylesi görülmedi...

KIRMIZI ALARM EN SON 2018'DE VERİLMİŞTİ

Bundan önce en son kırmızı alarm geçen yıl Kasım ayında, İskoçya ve kuzeydoğu İngiltere için verilmişti. Tüm ülke için kırmızı alarm ise en son 2018'de verildi. Doğudan gelen güçlü fırtına, ülkede Şubat ve Mart ayları boyunca kar fırtınaları ve dondurucu soğuklara yol açmıştı.

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İngilterede Eunice alarmı 30 yıldır böylesi görülmedi...


Eunice Fırtınası, sadece birçok gün önce kuzeydoğu İngiltere'de bazı bölgelerde elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksaklıklara yol açan Dudley Fırtınası sonrası geldiği için; henüz ilk fırtınanın etkisini atlatamayan bölgelerde sıkıntılara yol açabilir.

Dudley Fırtınası sebebiyle İskoçya'da Çarşamba akşamı tüm trenler iptal edilmişti, tren yolları Perşembe günü yeniden işlemeye başladı.

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#İngiltere#Fırtına#Kırmızı Alarm

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