İngiltere'de 'Eunice' alarmı! 30 yıldır böylesi görülmedi...

Eunice Fırtınası'nın, İngiltere'nin güneybatısında ve Galler'de saatte 90 km hıza ulaşması bekleniyor. Olası su taşmaları, evler ve binaların zarar görmesi, elektrik kesintileri ve toplu taşımada aksaklıklar için bu bölgelerde yaşayanlar için uyarılar yapıldı.
'EVDE KALIN' UYARISI
Fırtına bu sabah etkisini göstermeye başlarken dün gece milyonlarca kişiye evde kalmaları, evden çalışmaları, seyahat planlarını iptal etmeleri ve kıyıdan uzak durmaları söylendi.
Aileler, ağaçların devrilebileceği, şiddetli su baskınları oluşabileceği, çatıların uçabileceği ve ve elektrik hatlarının kopabileceği konusunda uyarıldı.
Bu iki bölgede birçok okul da Cuma günü tatil edildi. Uyarı, yerel saatle sabah 7 ile 12 arası için verildi. Devon, Cornwall ve Somerset'te milyonlarca kişiye, fırtına sırasında evde kalmaları çağrısı yapıldı.
Galler'in geri kalan bölgeleri ve İngiltere'nin güneyinden Manchester'a kadar olan kısmı için de sarı uyarı verildi. Güçlü rüzgarın etkisini sürdüreceği anlamına gelen bu uyarı da, yerel saatle sabah 5 ve akşam 21 saatlerini kapsıyor.
Başbakan Boris Johnson, ordunun da fırtınadan olumsuz etkilenenlere yardımcı olmak için nöbette bekleyeceğini duyurdu.Fırtına, 1987'deki Büyük Fırtına'dan bu yana böyle bir olayın ilk örneği olacak.
Ülkenin batısından başlayarak gün içinde zayıflaması beklenen fırtınanın etkisinin, hafta sonu güçlü rüzgar ve yoğun yağış olarak devam edeceği tahmin ediliyor.
Dudley Fırtınası sebebiyle İskoçya'da Çarşamba akşamı tüm trenler iptal edilmişti, tren yolları Perşembe günü yeniden işlemeye başladı.