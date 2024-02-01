İngiltere’de eczanede muayene dönemi

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Hastalar artık sağlık ocağı ya da hastaneden randevu almak yerine eczaneye giderek boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve zona gibi yaygın rahatsızlıkların tedavisinden yararlanabilecek. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), İngiltere’deki 10 eczaneden 9’unun söz konusu sağlık hizmetini sunacağını açıklarken, hükümet, bu adımla hem insanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini almasını kolaylaştırmayı hem de sağlık sistemi üzerindeki yükün hafifletilmesini sağlamayı amaçlıyor. Yeni dönemde doktor randevularında yaklaşık on milyon azalma beklendiği aktarılırken eczanelere yapılacak ödeme hakkında da bilgi paylaşıldı. Yeni sistemde eczanelerin her muayene için 15 Sterlin (580 TL) ödeme alacağı duyuruldu.