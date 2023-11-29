İngiltere’de domuz gribi alarmı

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Kuzey Yorkshire’da bir hastanın solunum yolu enfeksiyonu semptomları gösterdiği, hastalığın hafif olduğu ve tamamen iyileştiği belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, hastanın enfeksiyonu nasıl kaptığını öğrenmek ve ilişkili başka vakaların olup olmadığını değerlendirmek için soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

Grip benzeri semptomları olan kişilere, özellikle yaşlı veya sağlık sorunları olan kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye edildi. Domuz sahiplerinin, sürülerindeki domuz gribi belirtilerini yerel veterinerlerine bildirmeleri gerektiği de belirtildi. East Anglia Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Paul Hunter, A(H1N2)’nin yaygın olarak dolaşan diğer grip türlerinden daha ciddi bir hastalığa neden olmadığını söyledi. Domuz gribinin bu varyantı son 20 yılda dünya genelinde 50 vakada rastlandı.