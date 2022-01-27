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İngiltere'de Covid kısıtlamaları gevşetildi

#İngiltere#Koronavirüs#Kısıtlamalar Gevşetildi
İngilterede Covid kısıtlamaları gevşetildi

Giderek artan Omicron vakaları ve Başbakan Boris Johnson'ın kısıtlamalar sırasında katıldığı partilerle çalkalanan İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren gevşetilmeye başlanıyor.

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İngiltere'de Covid kısıtlamaları bugün itibarıyla gevşetildi. Ülkede artık, maske takmak ve kalabalık etkinliklere girmek için aşı ya da PCR testi belgesi sunmak zorunlu değil.

Koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek için getirilen, evden çalışma ve ortaokullarda maske zorunluluğu da kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, aşı uygulamasının başarısı ve Covid tedavilerinin daha iyi anlaşılması nedeniyle önlemlerin tamamen kaldırılabileceğini söyledi.

Mağazalar ve demiryolu operatörleri maske takılmasını teşvik edecek
Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, maske takmanın artık "kişisel bir karar" olacağını söyledi.

Ancak süpermarket zinciri Sainsbury's ve mağaza zinciri John Lewis, müşterilerinden maske takmalarını istemeye devam edeceklerini açıkladı.

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Demiryolu operatörleri de yolcuların maske takması gerektiğini vurguladı. Ancak operatörlerin hiçbiri, müşterileri bu kurala uymaya zorlamayacak, bunun yerine maske takılması teşvik edilecek.

İngilterede Covid kısıtlamaları gevşetildi

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentte ulaşım hizmetlerinde maskelerin zorunlu olmaya devam edeceğini söyledi ve insanlara "doğru olanı yapma" çağrısında bulundu.

Hükümet, İngiltere'de yetişkinlerin sosyal bakımına yönelik Covid kısıtlamalarının da Pazartesi gününden itibaren gevşetileceğini duyurdu.

Buna göre bakımevlerinde izin verilen ziyaretçi sayısında herhangi bir sınırlama olmayacak, karantina süreleri kısalacak ve bakımevlerinde 28 gün değil sadece 14 gün boyunca salgın yönetim kurallarına uyulması gerekecek.

İngilterede Covid kısıtlamaları gevşetildi

Hükümet ülke genelindeki tüm bakımevi sakinlerinin yüzde 86,5'inin aşı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, değişikliklerin; enfeksiyonlar, aşı etkinliği, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki Covid baskısı, işgücü devamsızlıkları, kamu davranışları ve bilim dünyasından camiasından gelen görüşler dahil olmak üzere farklı verilerin gözden geçirilmesiyle verildiğini söylüyor.

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Bakan Sajid Javid, ''Covid ile yaşamayı öğrenirken, bu virüsün hayatımızı terk etmeyeceği konusunda net olmalıyız. Henüz net değilseniz; lütfen birinci, ikinci ve üçüncü doz aşınızı olmak için harekete geçin" dedi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta koronavirüs vakaları, yılın başında zirveye ulaştıktan sonra keskin şekilde düşmeye başlamıştı ve halen yatay seyrediyor .

Ülkede Çarşamba günü son 24 saatte 102 bin 292 kişide koronavirüs görüldüğü açıklandı. Son 28 gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkan 346 kişi hayatını kaybetti, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 154 bin 702'ye ulaştı.

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