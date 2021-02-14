İngiltere’de COVID-19 aşısı çocuklarda denenecek

Oxford Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, COVID-19 aşısının 6-17 yaş arasındakilerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için 300 gönüllü üzerindeki klinik denemelerin bu ay başlayacağı belirtildi. Açıklamada, çocuklar üzerinde ilk kez yapılacak klinik çalışmaların başkent Londra, Southampton ve Bristol kentlerinde bulunan Oxford Üniversitesi’ne ait merkezlerde sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Grubu Baş Araştırmacısı Andrew Pollard, çocukların çoğunun COVID-19 salgınından etkilenmediğini ancak çocuklarda ve gençlerde aşıya bağışıklık yanıtı oluşturmanın önemli olduğunu aktardı. İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Komitesi, daha önce yayımladıkları “aşılamada öncelikliler listesi”nde, 16 yaşın altındakilere aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.