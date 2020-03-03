İngiltere'de Corona Virüs vaka sayısı 51'e yükseldi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Corona Virüsü vaka sayısının 51’e yükseldiğini açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü (Covid-19) salgını son günlerde dünya ülkelerine hızla yayıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de teyit edilen Corona Virüsü vakalarının sayısının 51'e yükseldiğini söyledi.
Hancock yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 9.00 itibariyle İngiltere'de onaylanmış 51 vaka var” ifadelerini kullandı.
Öte yandan dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçerken 3 bini aşkın kişi Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle