İngiltere’de can kaybı hızlandı

İngiltere’de dün ölüm sayısı ilk kez günlük olarak 500’ün üzerine çıktı. Can kaybı 563 artarak 2.352’ye çıktı. Vaka sayısı ise 4.325 artışla 29.475 oldu. Sky News televizyonu, İngiltere’yi İspanya ve İtalya ile kıyaslayarak, ülkede binlerce ölümün görüleceği tahmininde bulundu.