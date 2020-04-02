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Dünya
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İngiltere’de can kaybı hızlandı

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İngiltere’de can kaybı hızlandı
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Korona teşhisi konan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ev karantinası sürerken hastalığı atlatan Veliaht Prens Charles (71), dün ilk kez bir video yayınlayarak ‘tuhaf ve stresli bir izolasyon’ dönemini geride bıraktığını söyleyerek sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

İngiltere’de dün ölüm sayısı ilk kez günlük olarak 500’ün üzerine çıktı. Can kaybı 563 artarak 2.352’ye çıktı. Vaka sayısı ise 4.325 artışla 29.475 oldu. Sky News televizyonu, İngiltere’yi İspanya ve İtalya ile kıyaslayarak, ülkede binlerce ölümün görüleceği tahmininde bulundu.

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