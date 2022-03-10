İngiltere’de büyük tedirginlik: Kraliçe’nin muhafızı Rusya ile savaş çıkartırsa

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Firarilerden 19 yaşındaki gencin Kraliçe’nin Windsor Şatosu’nda elit muhafız birliğinde görevli olduğu belirtildi. Firar edip Ukrayna uluslararası yabancı gönüllüler ordusuna katılan gencin Polonya’ya tek yönlü bilet aldığı anlaşıldı. Arkadaşları, firarinin seremonik görevden sıkıldığını, “Askerler, ayı postundan başlık takıp tören yürüyüşü yapmak için orduya katılmaz” dediğini aktardı.

RUSYA ONLARI YAKALARSA

İngiliz ordusunda görevli askerlerin, Ukrayna ordusuna katılması yasak olmasına rağmen İngiltere’den daha önce Afganistan’da savaşmış yaklaşık 150 emekli askerin Ukrayna’ya gittiği belirtiliyor. Rusya ile ilişkileri en gergin ülkelerden olan İngiltere, orduda aktif görevliyken Ukrayna ordusuna katılan askerler yüzünden savaşa taraf ilan edilmekten kaygı duyuyor. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus uçakların İngiliz hava sahasında uçuşunu yasaklayacaklarını ve uçakları alıkoyabileceklerini açıkladı.