İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk Corona Virüs nedeniyle öldü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, İngiltere'de hayatlarını Corona Virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerle ilgili Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

CAN KAYBI YÜKSEK

İngiltere'de Corona Virüs nedeniyle acı haberlerin geldiğini ifade eden Özersay, "Şu an itibarıyla özellikle Birleşik Krallık’ta maalesef resmi rakama göre 19 Kıbrıs Türkü kaybımız vardır. Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.