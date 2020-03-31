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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:20,Son Güncelleme:/

İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk Corona Virüs nedeniyle öldü

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İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk Corona Virüs nedeniyle öldü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere’de yaşayan 19 Kıbrıs Türkü'nün Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, İngiltere'de hayatlarını Corona Virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerle ilgili Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

CAN KAYBI YÜKSEK 

İngiltere'de Corona Virüs nedeniyle acı haberlerin geldiğini ifade eden Özersay, "Şu an itibarıyla özellikle Birleşik Krallık’ta maalesef resmi rakama göre 19 Kıbrıs Türkü kaybımız vardır. Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.

İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk Corona Virüs nedeniyle öldü

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