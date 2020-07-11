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İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte ülkedeki güncel koronavirüs verileri
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 798'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 148 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 798'e çıktı.
Vaka sayısı son 24 saatte 820 artarken, toplam sayı 288 bin 953 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
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