İngiltere Kraliçesi ulusa seslendi: Yalnız değilsiniz

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, geleneksel olarak Noel’de her yıl televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “İnsanları zorunlu olarak ayrı tutan bir yıl, birçok yönden bizi yakınlaştırdı” dedi.

Kraliçe Elizabeth, koronavirüs salgınının zorluklarına değindiği konuşmasında “Bazıları sevdiklerinin kaybının yasını tutuyor, Noel için gerçekten tek istedikleri basit bir kucaklamak ya da bir el sıkışmak iken bazıları ise güvenlik için mesafeli durduğu arkadaşlarını ve aile üyelerini özlüyor. Onların arasındaysanız, yalnız değilsiniz” dedi.