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DHA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

İngiltere daha hızlı sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

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İngiltere daha hızlı sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı
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İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü hızlı tespit eden testlerin tanıtımını yaptı.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü 10 ile 30 dakika arasında tespit eden testlerin tanıtımını yaptı. Kişilerin kendi kendilerine de yapabileceği belirtilen testi ilk deneyen Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu.

SureScreen firması tarafından üretilen hızlı koronavirüs testleri, vücudun koronavirüse verdiği yanıtı veya virüs antijeninin kendisini tespit ediyor. 10 ile 30 dakika içinde ’evet / hayır’ sonucu veren testler, gelecek 3 ay içerisinde 2 milyon adet üretilecek.

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