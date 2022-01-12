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İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Ve Başbakan Johnson sessizliğini bozdu

#Boris Johnson#İngiltere#Dünya
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Ve Başbakan Johnson sessizliğini bozdu

Koronavirüs kısıtlamaları sürerken eşiyle Başbakanlık Konutu'nun bahçesindeki içkili etkinliğe katıldığı iddiası ile gündemde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson sessizliğini bozdu. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Johnson söz konusu partiye katıldığını kabul etti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın özel kalem müdürü Martin Reynolds'ın, ülkede sıkı koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü ve sosyal temasın son derece sınırlı olduğu Mayıs 2020'de, e-posta gönderdiği 100 kadar kişiyi Başbakanlık Konutu'nda içkili bir etkinliğe davet ettiği ortaya çıkmıştı.

Kısa sürede ülke gündeminin bir numaralı konusu haline gelen bu iddianın merkezindeki Johnson sessizliğini bozdu.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Johnson söz konusu partiye katıldığını kabul etti. Bunun bir iş buluşması olduğunu iddia eden Johnson, 'Çok pişmanım. Keşke her şeyi daha farklı yapabilseydik' dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra muhalefet Johnson'un istifasını istedi.

'İÇKİLERİNİZİ KENDİNİZ GETİRİN, SOSYAL MESAFEYE UYUN'

20 Mayıs 2020'deki etkinlikle ilgili iddiaları ise ilk olarak Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings geçen haftaki blog yazısında gündeme getirmişti.

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Martin Reynolds adına gönderilen ve Pazartesi akşamı ITV News Televizyonu'nda yayımlanan e-mailde ise saat 18.00'de başlayacak etkinliğe katılacaklardan, içkilerini kendilerinin getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

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20 Mayıs 2020'de dönemin Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakanlık'taki koronavirüs brifinginde, son 24 saatte Birleşik Krallık'ta virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 363 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İngiltere'de, 1 Haziran 2020'den itibaren bu kurallar gevşetilmiş, farklı evlerden en fazla altı kişinin açık havada buluşabilmelerine izin verilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce de, resmi konutunda Covid kısıtlamalarına aykırı şekilde partiler organize ettiği ya da bu partileri önlemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Guardian gazetesi geçen ay Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de çekilen bir fotoğrafı yayımlamıştı. Fotoğrafta Boris Johnson, eşi ve 17 Başbakanlık personeliyle görülüyordu.

Masalarda ise şarap şişeleri de vardı. Johnson ise parti düzenlemediklerini, katılımcıların bu sırada "çalıştıklarını, işleri hakkında konuştuklarını" söylemişti.

 

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