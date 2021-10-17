İngiltere Amess’in yasını tutuyor

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LONDRA polisi, Muhafazakâr Parti milletvekili David Amess’in öldürülmesinin terörizm bağlantılı olduğunu bildirdi. İlk soruşturmanın, saldırının “dini aşırıcılık” motivasyonlu olabileceğini gösterdiğini ifade eden polis teşkilatı, soruşturmanın Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütüldüğünü kaydetti. İsmi paylaşılmayan saldırganın 25 yaşında ve İngiliz vatandaşı olduğu, ancak ailesinin ülkeye 1990’larda Somali’den göç ettiği belirtildi.

TEK BAŞINAYDI

Soruşturma kapsamında Londra’da iki adreste arama yapıldığı belirtilen açıklamada, “Saldırganın tek başına hareket ettiğine inanılıyor ve şu anda olayla ilgili başka kimseyi aramıyoruz” bilgisi verildi. BBC’nin haberine göre yetkililer, şüphelinin adının herhangi bir resmi terör veri tabanında olmadığını belirledi. Bu arada polis, görgü tanıkları veya olay hakkında bilgisi olan herkesi ellerindeki bilgi, fotoğraf ve videoları güvenlik güçleriyle paylaşmaya çağırdı.

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POLİS MİLLETVEKİLLERİ İÇİN ALARMA GEÇTİ

1997’den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex’teki toplantısı için kilisede bulunuyordu. Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi’ne giren saldırgan, milletvekilini tam 17 kez bıçakladı. 2016 yılında da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, başkentte uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cox’un öldürülmesinden beş yıl sonra yaşanan şok cinayet, milletvekillerinin güvenliği ve özel önlemler alınmadan seçmenlerle yüz yüze toplantılar yapıp yapmayacakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.



Eski Savunma Bakanı Tobias Ellwood, milletvekillerini halka açık etkinliklere son vermeye çağırdı ancak hükümet kanadından gerekli güvenlik önlemleri ile serbest kampanyaların dengeli şekilde yürütülebileceği itirazı geldi.

PATEL: POLİTİKACILAR SİNDİRİLEMEYECEK

Dün olay yerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Priti Patel, politikacıların saldırılarla “sindirilemeyeceğini” söyledi. Bakan Patel, 650 milletvekilinin tamamına yönelik tehditlerin belirlenmesi için polisin acil bir güvenlik incelemesi başlattığını da kaydetti, “Önlemleri gözden geçirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.