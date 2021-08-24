İngilizler 'Asi çifti' takibi bıraktı

Unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen İngiltere Kraliyet Ailesi’nin “asi çifti” Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, yılın başından bu yana 700 bin takipçi kaybettiği belirtildi. Buna karşılık tahtın iki numaralı varisi Prens William ile eşi Kate’in yaklaşık 1 milyon yeni takipçi kazandığı belirtildi. Kraliyet Ailesini hedef alan açıklamalarda bulunan Prens Harry- Meghan Markle çiftinin, özellikle İngiliz takipçileri tarafından antipati ile karşılandığı belirtiliyor.

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