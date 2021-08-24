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Dünya
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İngilizler 'Asi çifti' takibi bıraktı

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İngilizler 'Asi çifti' takibi bıraktı

İngiliz basını, kraliyet ailesinin küskün kardeşleri Prens William ile Prens Harry’nin sosyal medya takipçilerini karşılaştırdı.

Unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen İngiltere Kraliyet Ailesi’nin “asi çifti” Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, yılın başından bu yana 700 bin takipçi kaybettiği belirtildi. Buna karşılık tahtın iki numaralı varisi Prens William ile eşi Kate’in yaklaşık 1 milyon yeni takipçi kazandığı belirtildi. Kraliyet Ailesini hedef alan açıklamalarda bulunan Prens Harry- Meghan Markle çiftinin, özellikle İngiliz takipçileri tarafından antipati ile karşılandığı belirtiliyor.

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